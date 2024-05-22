مأرب.. "الوحدة اليمنية أمل أمُّة وإرادة شعب".. في ندوة سياسية لإصلاح المحويت

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم التجمع اليمني للإصلاح لمحافظة المحويت، يوم الثلاثاء بمدينة مٲرب، ندوة سياسية بعنوان "الوحدة اليمنية أمل أمة وإرادة شعب" احتفالاً بالذكرى الـ34 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية في 22 مايو.

وفي الندوة التي شملت ثلاثة محاور، تحدث وكيل المحافظة، علي الخطيب، في المحور الأول عن "مسارات الوحدة"، حيث استعرض اتفاقيات الوحدة بين الشطرين، مؤكداً أن الوحدة كانت منجزًا وطنيًا تاريخيًا عظيمًا، وأن العيد الوطني في 22 مايو جاء تعبيرًا عن اشتياق اليمنيين وأرادتهم الشعبية.

وفي المحور الثاني، تحدث رئيس الدائرة السياسية في المكتب التنفيذي بالمحويت، د. يحيى صلح، عن "إنجازات الوحدة" ذكر إنجازات الوحدة وإعادة اللحمة بين الشطرين، ولم شمل العائلات اليمنية، ودفع عجلة التنمية، واستعادة الدور التاريخي لليمن في الإقليم والمنطقة.

أما في المحور الثالث السياسي، فقد تحدث أحمد المقرمي عن "مستقبل الوحدة" تطرق إلى المخاطر التي تواجه الوحدة، منها المشاريع الصغيرة والمناطقية، مؤكدًا أنه لا خوف على الوحدة لأنها خيار وإرادة الشعب، وأن الخطر الأكبر هو إنقلاب الحوثي، داعيًا جميع اليمنيين إلى التوحد ضد الانقلاب وتوحيد الجهود لاستعادة الدولة وإعادة الاعتبار للوحدة اليمنية.