مرصد حقوقي: مقتل وإصابة 13 مدنياً جراء الألغام الحوثية ومخلفات الحرب منذ مطلع مايو الجاري

أفاد مرصد حقوقي يمني، مقتل وإصابة 13 مدنياً جراء الألغام الحوثية والاجسام المتفجرة من مخلفات الحرب، في أربع محافظات يمنية، منذ مطلع مايو الجاري.



وقال المرصد اليمني للألغام، في بيان له اليوم الأربعاء، إن مدنياً يُدعى (محمد علي محسن ـ 34 عاما) قُتل بانفجار لغم للحوثيين في محيط مركز مديرية الدريهمي بالحديدة.



وأوضح المرصد في بيانه، أنه سجل خلال مايو الجاري مقتل 5 مدنيين أحدهم طفل، وإصابة 8 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة بحوادث انفجارات ألغام للحوثيين وأجسام متفجرة.



وأشار المرصد إلى أن الحوادث شهدتها محافظات: الحديدة (غرب)، وتعز (جنوب غرب)، ولحج (جنوب)، والبيضاء (وسط اليمن).

