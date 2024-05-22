انقطاع الاتصالات والانترنت عن المناطق المحررة جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد سكان محليون، بانقطاع خدمتي الاتصالات والانترنت عن المناطق المحررة من محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال السكان لـ"يمن شباب نت"، إن مديريتي حيس والخوخة، دخلتا من يوم أمس في عزلة تامة عن المحيط الخارجي، جراء انقطاع خدمتي الاتصالات والانترنت التي تتحكم بها مليشيا الحوثي الإرهابية.



وأضاف السكان، أن كابلاً للألياف الضوئية تعرض لعمل تخريبي في إحدى البلدات جنوبي مديرية الجراحى الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ما تسبب بخروج خدمتي الاتصالات والانترنت عن الخدمة في المديريات المحررة.



وتسيطر القوات المشتركة المدعومة من التحالف على مديريتي حيس والخوخة جنوبي المحافظة، فيما تتخذ السلطة المحلية من الأخيرة عاصمة مؤقتة لها.

