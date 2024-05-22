إب..قيادي حوثي يستصدر قراراً بتعيين سائقه الشخصي في منصب رسمي

المنامة - ياسر ابراهيم - قام قيادي حوثي في محافظة إب (وسط اليمن)، باستصدار قرار تعيين لسائقه الشخصي في منصب رسمي بإحدى مديريات المحافظة.



وكشفت وثيقة أطلع عليها "يمن شباب نت"، عن قيام محافظ إب، المُعيّن من الحوثيين عبدالواحد صلاح، بإصدار قرار بتعيين (رشاد يحيى عبده الراشد) وكيلاً لمديرية العدين، غربي البلاد.



وحسب مصادر المطلعة، فإن (الراشد) عمل سائقاً شخصياً للقيادي الحوثي المعين وكيلا للمحافظة (حارث المليكي) والمنحدر من ذات المديرية.



وأشارت المصادر إلى أن القرار يأتي في إطار العبث بالوظيفة العامة وتقاسم المناصب والنفوذ بين القيادات الحوثية التي حولت المؤسسات والقطاعات العامة في المحافظة إلى كانتونات إيرادية لمصالحها الشخصية.

