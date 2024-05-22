في إجراء أثار سخط الشارع اليمني..مليشيا الحوثي تؤجل احتفالات عيد الوحدة حداداً على الرئيس الإيراني

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تأجيل احتفالات عيد الوحدة اليمنية الذي يصادف اليوم الأربعاء الذكرى الـ 34 لتحقيقها، حداداً على الرئيس الإيراني الذي قضى الأحد مع عدد من المسؤولين في حادثة تحطيم طائرته المروحية.



ووجه مهدي المشاط رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في كلمة له بالمناسبة ـ نشرت نصها وكالة سبأ الخاضعة للجماعة ـ حكومته (الغير معترف بها)، بتأجيل الاحتفال بمناسبة الوحدة في مناطق سيطرتها إلى ما بعد انتهاء أيام الحداد.



وأرجع المشاط تأجيل الاحتفالات إلى ما سماه "مشاطرة الشعب الإيراني مشاعر الأسى".



وحدد المشاط الأحد القادم موعداً للاحتفال الرسمي بالمناسبة بدلاً عن اليوم الأربعاء، في إجراء أثار استهجان وسخط الشارع اليمني.



ورأى مراقبون أن ماقامت به المليشيا يمثل تجسيداً حقيقياً عن نهج المليشيا في تهميش المناسبات الوطنية ومحاولة إلغائها وقتل وهجها في نفوس المواطنين في مناطق سيطرتها، كما يؤكد حقيقة تعبية المليشيا المطلقة للنظام الإيراني.

