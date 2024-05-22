مليشيا الحوثي تحمي قيادياً عسكرياً اعتدى على امرأة وتحرش بها شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت مصادر محلية، قيام مليشيا الحوثي بحماية قيادي عسكري في الجماعة، اعتدى بالضرب وحاول التحرش بامرأة في مديرية ماوية شرق محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت المصادر، إن امرأة تعرضت للضرب الوحشي من قبل قيادي عسكري في مليشيا الحوثي بمديرية ماوية، بعد أن قاومته أثناء تحرشه بها ومحاولة النيل من شرفها.



وأضافت المصادر أن المرأة التي كانت برفقة ابنتها وكانتا تقومان بغسل الملابس في مجرى نبع ماء بالقرب من قريتهما، تصدت لقيادي حوثي حاول التحرش بها، بصفعه ودفعه ورميه بالحجارة، قبل أن ينهال عليها بالضرب الوحشي وإصابتها بجروح مختلفة في جسدها.



وذكرت المصادر أن المرأة أفلتت بصعوبة من القيادي الذي لاذ بالفرار بعد وصول الأهالي الذين تداعوا إلى المكان على صرخات استغاثة المرأة وابنتها.



وأوضحت المصادر أن الأهالي قاموا بمطاردة القيادي الحوثي الذي لجأ إلى معسكر استحدثته المليشيا مؤخراً بين قريتي شعب حمود والحصين بعزلة خدير البريهي بمديرية ماوية، والذي نقلت إليه أحد ألويتها من البيضاء تحت مبرر نصرة غزة.



وأكدت المصادر أن قائد المعسكر الحوثي قام بحماية القيادي المعتدي وتبرير جريمته بأنه "مضطرب نفسياً"، كما عمد إلى تهريبه إلى خارج المنطقة، في الوقت الذي أوهم الأهالي بأنه مسجون داخل المعسكر، وقدم لهم "هجر" في محاول لامتصاص غضبهم غير أن ذلك قوبل بالرفض من الأهالي الذين طالبوا بضرورة محاسبته.



