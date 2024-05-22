مأرب.. وقفة احتجاجية لأبناء ذمار والبيضاء للمطالبة بالإفراج عن السياسي "محمد قحطان"

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ أبناء محافظتي ذمار والبيضاء صباح اليوم الأربعاء، في مدينة مأرب؛ وقفة احتجاجية تضامنية طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا في سجون مليشيات الحوثي وفي مقدمتهم السياسي البارز الاستاذ محمد قحطان.



ورفع المحتجون لافتات وصور تطالب بالإفراج عن السياسي والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد قحطان المخفي قسرا في سجون مليشيات الحوثي منذ تسع سنوات.



وطالب المحتجون في بيان الوقفة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والدولية بالضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن الاستاذ محمد قحطان المشمول بقرار 2216 واتخاذ موقف حاسم ضد جرائم جماعة الحوثي الإرهابية بحق كافة المختطفين.



وقال البيان مخاطبا المليشيا، إن قحطان لم يكن قائدا لمدفعية، ولا حاملا لرشاش أو بندقية بل كان رجل حوار وفارس سلام و قائدا سياسيا يحمل مشروع وطن، متسائلا: عن أي حوار وعن اي سلام وعن أي حل سياسي تحدثون وانتم تخفون رجل الحوار والسلام والسياسية منذ تسع سنوات..



ودعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه قضية قحطان والمطالبة بالإفراج عنه دون قيد أو شرط، مشددا على عدم التعاطي مع الحوثيين ومع مطالبهم في مفاوضات الأسرى والمختطفين إلا بالوصول إلى اتفاقية حول قحطان.

