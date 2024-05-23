الحكومة تحذر ميليشيا الحوثي من تسييس الحج والسطو على أموال الحجاج

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّر وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا من تسييس فريضة الحج، والسطو على أموال الحجاج واختطاف وإخفاء موظفي المنشآت المعتمدة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

ونقلت وكالة سبأ عن الوزير شبيبه قوله، إن المليشيا الحوثية الإرهابية تواصل ممارساتها التعسفية ضد حجاج بلادنا القاصدين بيت الله الحرام، وتقوم بفرض إجراءات عبثية وافتعال عراقيل كثيرة؛ بهدف ابتزاز وكالات الحج والعمرة الواقعة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ونهب أموال الحجاج وهو ما قد يؤدي إلى حرمانهم من أداء شعيرة الحج.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن المليشيا الحوثية الارهابية أقدمت على عرقلة توريد رسوم الطيران الخاصة بضيوف الرحمن القادمين عبر مطار صنعاء الدولي والسعي لحجزها والسطو عليها، كما قامت باختطاف وإخفاء بعض موظفي منشآت الحج المعتمدة، ومنعهم من ممارسة أعمالهم في القيام بمهامهم تجاه ضيوف الرحمن.

يأتي هذا بعد يوم واحد من تحذيرات ملاك وكالات الحج، من أزمة حادة تهدد بتعطيل موسم الحج لهذا العام، نتيجة خلافات مالية بين فرعي الخطوط الجوية اليمنية في عدن وصنعاء.