وقفة لمكونات الحديدة تدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان إطلاق السياسي "قحطان"

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت المكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة الحديدة وقفة تضامنية مع السياسي محمد قحطان المختطف والمخفي قسرا لدى مليشيات الحوثي منذ نحو 10 سنوات.



ودعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت عقب صلاة الجمعة في مدينة مأرب، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان سلامة قحطان وإطلاقه فورا باعتباره مفتاح السلام في اليمن.



كما طالبوا الدول الراعية لعملية السلام في اليمن الضغط على الحوثيين لإطلاق السياسي قحطان كخطوة أولى لبناء الثقة وتعزيز آفاق السلام.



وناشد المشاركون المنظمات الحقوقية والإنسانية العمل على دفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في قضية اختطاف قحطان وإخفائه قسريا ومحاسبة المجرمين الحوثيين.



وأشار بيان الوقفة، إلى أن مليشيا الحوثي عمدت الى اختطاف قحطان فأسكتت لغة الحوار باختطافه وتغييبه، فأذكت نار الحرب والخراب والصراع والدماء والدمار.

