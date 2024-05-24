مقتل وإصابة 5 مواطنين بانفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن وأصيب أخرون، اليوم الجمعة، بانفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وأفادت مصادر محلية بمقتل مواطن وإصابة 4 آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي بمركبة نقل في منطقة الحريقية بمديرية ذو باب الساحلية. كما تسبب الانفجار بتدمير المركبة.



والأربعاء الماضي قال المرصد اليمني للألغام إن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 8 بينهم أربعة أطفال، جراء الألغام الحوثية والأجسام المتفجرة من مخلفات الحرب، منذ مطلع مايو الجاري في محافظات تعز والحديدة ولحج والبيضاء.



بدورها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس الماضي، إن الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في مناطق واسعة من اليمن، حصدت أرواح آلاف المدنيين، ودمرت سبل عيشهم.



وشددت المنظمة في تقرير لها، على أن الحاجة ملحة إلى دعم دولي أقوى لتجهيز موظفي إزالة الألغام ومساعدتهم على مسح المنطقة بشكل منهجي وإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في اليمن.



كما حذرت من أنه "لن ينتهي الأثر الكارثي للألغام الأرضية في اليمن إن لم تحصل تعبئة كبيرة لإزالة هذه الأسلحة وتدميرها"، موضحة أن الناس في اليمن "يواجهون مستويات كارثية من الجوع ويحتاجون بشدة إلى الوصول إلى أراضيهم الزراعية والمراعي الضرورية، لكن هذه الأراضي هي غالبا ملوثة بالألغام".

