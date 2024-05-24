الحكومة اليمنية: مليشيات الحوثي تعرقل ترتيبات خدمات الحجاج والنقل الجوي

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي الإرهابية بعرقلة ترتيبات خدمات الحجاج والنقل الجوي للموسم الحالي للعام 1445هـ، محملة المليشيا المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه التصرفات.



جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارتي الأوقاف والإرشاد و النقل بالعاصمة المؤقتة عدن.



وقال البيان، إنه "بناءً على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، حرصت الحكومة من خلال وزارة الأوقاف والإرشاد على اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لخدمة حجاج بلادنا منذ وقت مبكر، وتمكينهم من أداء فريضة الحج بكل سهولة ويسر".



وأضاف، أن وزارة الأوقاف وضعت معيار المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء شعبنا اليمني من مختلف الفئات والشرائح ومن جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً.



وأوضح البيان، أن من بين تلك الإجراءات/ الترتيب والتنسيق بشأن خدمات النقل الجوي مع الإخوة في وزارة النقل بالعاصمة المؤقتة عدن وفتح جميع المطارات اليمنية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي لتخفيف المعاناة التي يتكبدها الحاج اليمني بسبب السفر والانتقال براً.



وأشار إلى ذلك كان ثمرة للتنسيق والتعاون من قبل الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الذين لم يألوا جهداً، مشكورين، فى تقديم كافة التسهيلات للحجاج اليمنيين.



واستدرك البيان: "إلا أن كل تلك الجهود والتسهيلات اصطدمت بالإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخراً من دون أي مسوغ أو شعور بالمسؤولية، بهدف إعاقة وعرقلة أداء الفريضة".



وأوضح أن المليشيا "قامت بمنع المنشآت المفوّجة من القيام بدورها المطلوب منها وممارسة شتى أنواع الضغط والابتزاز بحقها وحق الحجاج المسجلين عبرها، ومنعها من تسديد المبالغ الخاصة بتذاكر الطيران بهدف السطو على أموال الحجاج دون مراعاة لما يترتب على ذلك من حرمان حجاج بلادنا من ممارسة حقهم في أداء ركن الإسلام الخامس".



وأكد البيان، أن وزارة الأوقاف والإرشاد ومعها وزارة النقل في العاصمة المؤقتة عدن ملزمتان بتوضيح ذلك للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، محملا مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه التصرفات التي تعيق الحاج اليمني من أداء الفريضة ومناسك الحج وما يترتب على ذلك من أعباء مالية كبيرة تمس بشكل مباشر ضيوف الرحمن والمنشآت المعنية بخدماتهم.



وكان وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، حذر الأربعاء، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا من تسييس فريضة الحج، والسطو على أموال الحجاج واختطاف وإخفاء موظفي المنشآت المعتمدة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

