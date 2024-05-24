الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخين على البحر الأحمر ولا إصابات

قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الجمعة، إن جماعة الحوثي في اليمن أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن على البحر الأحمر، في 23 مايو (أيار).



وأكدت القيادة المركزية الأميركية، في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، أنه لم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، سواء بواسطة الولايات المتحدة، أو التحالف، أو السفن التجارية المارة بالمنطقة.



وأشارت القيادة المركزية إلى أن "النشاطات الخبيثة والمتهورة للميليشيا المدعومة من إيران تهدد الاستقرار الإقليمي، وكذلك حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن".



يأتي ذلك فيما أعلنت جماعة الحوثي، اليوم، أنها شنت هجمات على ثلاث سفن. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن الجماعة استهدفت السفينة (يانيس) في البحر الأحمر والسفينة (إسيكس) في البحر المتوسط والسفينة (إم.إس.سي ألكساندرا) في بحر العرب.



وأظهرت بيانات ملاحية أن ناقلة الغاز النفطي المسال إسيكس التي ترفع علم ليبيريا كانت راسية قبالة ساحل ميناء الإسكندرية المصري في البحر المتوسط يوم الجمعة.



وتدير السفينة شركة زودياك ماريتايم التي يسيطر عليها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر. وقال متحدث باسم شركة زودياك ماريتايم إن "السفينة راسية بأمان في المياه المصرية ولا يوجد ما يشير إلى أي شيء غير عادي".



وفي إشارة واضحة إلى إسيكس، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في مذكرة إن السفينة كانت تنتقل بين الإسكندرية وبورسعيد في مصر ولم ترسو في أي ميناء إسرائيلي في الأسابيع القليلة الماضية.



وقالت أمبري "لم تبعد الناقلة أكثر من 15 ميلا بحريا قبالة الساحل المصري خلال الأسبوع السابق. لغة الحوثيين تشير إلى أنهم لم يضربوا السفينة".



وتشن الجماعة المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني.



وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مساراتها إلى رحلات أطول وأكثر كلفة لتدور حول أفريقيا مما أثار مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قد تتسع وتزعزع استقرار الشرق الأوسط.



المصدر : يمن شباب نت + رويترز