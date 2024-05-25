شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن رؤية لنزع فتيل الأزمة بين البنكين والحد من الانقسام النقدي في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القطاع الخاص اليمني من الإسهام بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتحفيز عمليات الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في اليمن. رابط النشرة

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