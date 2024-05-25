خلال افتتاح المؤتمر الطبي الأول.. - العرادة يعلن عن إنشاء مدينة طبية وبناء كلية الطب ومستشفى تعليمي بتمويل سعودي

أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، السبت، عن إنشاء مدينة طبية في محافظة مأرب تضم إلى جانب هيئة مستشفى مأرب العام والمراكز المتخصصة مستشفى جامعي مرتبط بكلية الطب بجامعة إقليم سبأ.



جاء ذلك خلال افتتاحه للمؤتمر الطبي الأول الذي تنظمه كلية الطب بجامعة إقليم سبأ بالشراكة مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وثمن العرادة، توجيهات العاهل السعودي وولي عهده ببناء كلية الطب بجامعة إقليم سبأ والمستشفى الجامعي بمحافظة مأرب بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي سيتم البدء في الأعمال الإنشائية في تلك المشاريع خلال فترة قريبة.



وأكد أن انعقاد المؤتمر الطبي الذي يضم نخبة من الاكاديميين والأطباء والباحثين من مختلف محافظات الجمهورية يعد حدثا مهما في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد منذ سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية على مؤسسات الدولة واسقاط العاصمة.



بالإضافة إلى عمل المليشيا المتواصل من أجل إعادة ثلاثية الفقر والجهل والمرض، ومن خلال الحرب على الاقتصاد الوطني وتدمير ممنهج للمؤسسات التعليمية وتجهيل متعمد للأجيال وحرمانهم من حقهم في التعليم وعسكرة المدارس والجامعات وتعطيل المرافق والمنشئات الصحية.



ووجه العرادة الحاضرين بضرورة العمل بجهود مضاعفة كلا في مجال اختصاصه لمواجهة تلك الممارسات التي تستهدف الوطن والمواطن في كافة المحافظات ومقاومة تلك الأعمال التي من شأنها تقويض الحاضر والمستقبل.



وقال عضو المجلس الرئاسي، إن التعلم ركيزة أساسية للمعركة الوطنية الشامل والقوة المحركة للتغيير وتعزيز القيم الوطنية، والأداة الفاعلة لتحقيق الاستقرار السياسي، والاجتماعي والاقتصادي.



وشدد على أهمية التعليم الاكاديمي في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وإعداد كوادر مؤهلة علميا ومهنيا قادرة على الاسهام الفعال في تطوير المجتمع والنهوض به.



وحث اللواء العرادة القائمين على الجامعات على إرساء قواعد البحث العلمي بما يدعم مساعي الطلاب والباحثين لاكتساب كل جديد وتقديم الحلول المبتكرة لحل المشكلات القائمة في مختلف القطاعات الحيوية.



وأشار إلى أن الارتقاء بالقطاع الصحي أولوية قصوى القيادة السياسية والحكومة التي تعمل على بناء نظام صحي قوي ومستدام قادر على تلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير الموارد اللازمة لدعم الأبحاث العلمية والتدريب الطبي وتطوير المستشفيات والمرافق الصحية وتحسين الخدمات الطبية واعداد كوادر طبية تسهم في مواجهة تحديات الرعاية الصحية الحديثة ومواكبة التطورات المتسارعة وفي مجال الطب.



ولفت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في جامعة إقليم سبأ التي تدخل في عامها الثامنة في من مسيرتها العلمية يعكس التزامها بتعزيز العلم والمعرفة وتطوير المهارات والقدرات وحرصها على تحقيق وظائفها التعليمية والبحثي وخدمة المجتمع وغرس قيم المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في نفس الطلاب وأن الجامعة ليست مكانا للدراسة وانما هي بيئة حاضنة للإبداع والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.

