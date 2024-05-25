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محافظ تعز يوجّه باستمرار التسعيرة السابقة لرغيف "الخبز والروتي"

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المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم السبت، إدارة مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة؛ بالاستمرار بتطبيق التسعيرة السابقة لبيع الخبز والروتي.

وبحسب مدير الإعلام بالمحافظة قاسم إبراهيم، فإن التوجيهات الصادرة من المحافظ شمسان جاءت استجابة لمطالب أبناء المحافظة بحيث يتم الاستمرار بالأسعار والأوزان المعمول بها قبل صدور القرار الأخير. 

وأكد المحافظ على ضرورة العمل برصد وتحليل الملاحظات الواردة حول القرار والعمل على إعداد مشروع قرار يتضمن معالجات متكاملة تخدم المواطن.

يأتي هذا في ظل ارتفاع أسعار الروتي والخبز، بالتزامن مع انهيار سعر العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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