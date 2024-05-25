صنعاء.. مليشيات الحوثي تفجّر بيوت وتحرق مزارع مواطنين في قبيلة "نهم" (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - فجّرت مليشيا الحوثي، منازل المواطنين، وأحرقت مزارعهم، في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية، ان مليشيا الحوثي أقدمت على هدم منازل المواطنين، وإحراق مزارعهم، في منطقة قرود بالقرعان، بفرضة نهم.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل، صورا ومقاطع فيديو أثناء قيام المليشيا بارتكاب جريمة حرق مزارع المواطنين وهدم منازلهم في منطقة نهم.

وحسب المصادر، فقد أقدمت المليشيا على ارتكاب هذه الجريمة، في إطار محاولاتها الرامية لمنع المواطنين في العودة إلى منازلهم.

وعمدت مليشيا الحوثي على تفجير منازل خصومها وإحراق منازلهم، منذ سيطرتها على الدولة في سبتمبر 2014، وذلك في اطار سياسة إرهاب الخصوم التي تنفذها بحق المناهضين لسياستها.