شكرا لبحثكم عن خبر وكيل محافظة عدن للشهداء والجرحى يعقد اجتماعاً موسعاً مع أسر الشهداء والجرحى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وضاح الشليلي/ عقد وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، علوي ناصر النوبة، اليوم اجتماعاً موسعاً ضم عدداً كبيراً من أسر الشهداء والجرحى في العاصمة المؤقتة عدن. اتسم اللقاء بالشفافية في مناقشة كافة المواضيع الخاصة بهم.

وأوضح الوكيل النوبة خلال اللقاء أن هذا الاجتماع يأتي برعاية معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، الذي يولي اهتماماً كبيراً بمعالجة ملف الشهداء والجرحى الأبطال، ويسخر كل الإمكانيات لتذليل المعوقات التي تواجههم.

وأشار الوكيل إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو اخذ الاراء وتدارس المقترحات للتوصل الى توصيات واهداف من شأنها ان ترفع المعاناة عن كاهل أسر الشهداء والجرحى، والتعبير عن همومهم، والتواصل معهم لإطلاعهم على آخر المستجدات التي توصلت إليها الجهود المبذولة لمتابعة حقوقهم المشروعة.

وأفاد النوبة بأن الجهود المبذولة قد أسفرت عن إنجاز 70% من الإجراءات المطلوبة لترقيات الشهداء والجرحى، و80% من الإجراءات الإدارية الأخرى. كما تناول الاجتماع مناقشة موضوع الأراضي المخصصة لأسر الشهداء في عدن، والتي تتضمن عدد ثمان وحدات جوار وكذلك مناقشة التامين الطبي المقترح الذي يتم اعداده.

وفي سياق الاجتماع، تمت مناقشة العديد من القضايا الأخرى، مثل عدم انتظام صرف المرتبات، حيث تم الإشارة إلى أن المرتبات تتأخر في كثير من الأحيان ، وطالب الحاضرون رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء. بالتوجية بصرف مرتبات الشهداء والجرحى بدون تاخير وبانتظام وحالة استثنائية وفاء لتضحياتهم العظيمة..

كما عرضت خلال الاجتماع، عبر شاشة عرض كبيرة، جميع التوجيهات التي تم الحصول عليها والاستحقاقات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مما أضفى شفافية ووضوحاً على الجهود المبذولة لدعم أسر الشهداء والجرحى.

وأكد النوبة في ختام الاجتماع على استمرار الجهود والعمل الدؤوب لمتابعة وتنفيذ كافة التوصيات التي تم الاتفاق عليها، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة والإنصاف لأسر الشهداء والجرحى. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه اللقاءات في تحقيق تقدم ملموس في تحسين أوضاع أسر الشهداء والجرحى وتلبية احتياجاتهم المشروعة.

وعبر الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم لمعالي دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الدوله محافظ العاصمه عدن للاهتمام بمعالجة أوضاعهم، مؤكدين أن هذا الاهتمام يعكس الحرص الحقيقي على حقوقهم المشروعه .

حضر الاجتماع رئيس اللجنة العسكرية للترقيات بوزارة الدفاع، العقيد أحمد شيخ، والأستاذ معمر القفيش وكيل الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، والأستاذ سيف سعيد من الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى، والأستاذ حمادة العلواني مدير دائرة الشهداء والجرحى بالمجلس الانتقالي - عدن.