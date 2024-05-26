"العليمي" يشدد على أهمية ضخ كافة التمويلات الدولية المعتمدة عبر المركزي اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الأحد، على أهمية ضخ كافة التمويلات الدولية المعتمدة عبر البنك المركزي اليمني، بما يقوي حضور البنك في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية.



جاء ذلك خلال استقباله سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات الوطنية، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الايراني، و تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات.



كما تطرق إلى التداعيات الكارثية المستمرة للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والدور المطلوب من المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة بقرصنة واعتداءات المليشيات على سفن الشحن البحري، وخطوط الملاحة الدولية.



وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، والتعهدات البريطانية الإضافية لمواجهة احتياجات الشعب اليمني، خصوصا في مجالي الغذاء والصحة.



وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من الدعم الذي يواكب حجم الالتزامات الإنسانية والخدمية المتزايدة، مع أهمية ضخ كافة التمويلات الدولية المعتمدة عبر البنك المركزي اليمني، بما يقوي حضور البنك في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية.



وعلى مسار السلام، جدد العليمي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، ودعم المساعي الحميدة للمملكة العربية السعودية على هذا الصعيد، والانفتاح على كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني التي صنعهتا المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



كما بحث اللقاء في الدعم البريطاني لقوات خفر السواحل اليمنية، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، و تهريب الاسلحة، والمخدرات، والجريمة المنظمة والإجراءات العقابية المطلوبة لردع انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الانساني، والقرارات الدولية ذات الصلة.

