إب.. مليشيا الحوثي تستعد لتنفيذ حملة جبايات جديدة على مُلاك العقارات قبيل عيد الأضحى

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي تستعد لفرض جبايات جديدة على مُلاك العقارات في محافظة إب (وسط اليمن)، قبيل عيد الأضحى المبارك.

وقالت المصادر، إن لجنة حوثية قدمت من وزارة المالية في حكومة الحوثيين (الغير معترف بها)، بصنعاء، إلى مدينة إب، والتقت بقيادات المجلس المحلي وعقال الحارات، أمس الأحد.



وذكرت المصادر أن اللجنة الحوثية أبلغت المجتمعين بأنها تعتزم القيام بعملية حصر لكل المساكن والمحلات التجارية في المحافظة، داعية المجتمعين إلى التعاون معها وتسهيل مهمتها.



وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الحوثية بررت حملتها المرتقبة لغرض ضبط أسعار الإيجارات، غير أن المصادر رجحت أن تكون دوافعها فرض مزيد من الإتاوات والجبايات على ملاك تلك العقارات.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل، المساعي الحوثية بأنها لا تعدو أن تكون حملة جبايات اعتباطية قبيل عيد الأضحى المبارك ضمن سلوك دأبت عليه المليشيا في المناسبات الدينية والوطنية.



وعمدت مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة، إلى استخدام المناسبات الدينية والوطنية، موسماً لفرض مزيد من الجبايات على مختلف فئات المجتمع تحت مسميات مختلفة.

