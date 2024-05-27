شكرا لبحثكم عن خبر تدشين دورة إدارة البحوث والتطوير لموظفي وموظفات «كاك بنك» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن _ اعلام كاك بنك:

دشن بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» دورة إدارة البحوث والتطوير لعدد 40 موظف وموظفة، من مختلف إدارات الادارة العامة والفروع بالعاصمة عدن.

الدورة التي أقيمت في مبنى الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية ، ستتم من خلال معهد التدريب الإداري والمالي والمصرفي التابع للاكاديمية، ونفدها الخبير المدرب أ. د / مراد محمد النشمي، خلال الفترة من 27 _ 30 مايو 2024، وتستمر لمدة 20 ساعة تدريبية.

وافتتح الدورة نائب الرئيس التنفيذي الأستاذ شكيب عليوه، والذي عبر عن اهمية الدورة بقوله: "تولي الادارة العليا ممثلة بالاستاذ/ حاشد الهمداني اهتمام كبير بعملية التأهيل والتدريب للموظفين داخل البنك، والهدف من هذه الدورة التي اعدتها ادارة الموارد البشرية وإدارة التخطيط والبحوث والتطوير داخل البنك، هو خلق كادر متميز، بالاضافة الى رفع كفاءة العمل وهذا ما سوف ينعكس على أداء البنك، وقد تم اختيار الموظفين المشاركين في هذه الدورة بعناية، ونتمنى ان يعكسوا مخرجات هذه الدورة على أرض الواقع، ونحن في «كاك بنك» سعداء بأن شركائنا في الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية هم من قاموا بتنفيذ هذه الدورة، والذي نعتبرهم شركاء للنجاح، مع تمنياتي لكم بالتوفيق".

كما تحدث مدير ادارة التخطيط والبحوث والتطوير الأستاذ/ عبده محسن عبد الرب عن الهدف من اقامة هذه الدورة التدريبية، بقوله: "ان الهدف من اقامة هذه الدورة، يتمثل في الاستدامة وتحقيق المنافسة، وقد تم اختيار الموظفين المشاركين في هذه الدورة بعناية بالغة، ليكونوا قادة التطوير داخل البنك، ويعكسوا ما يتم طرحه خلال الدورة على أرض الواقع".

وتناقشت الدورة عدد من المحاور الهامة، أهمها:

كيفية إعداد دراسات وبحوث التطوير في البنك

. كيفية ابتكار منتجات وخدمات منافسة في السوق

. التحديات المعاصرة في بيئة العمل

. الأهداف التي تسعى البنوك لتحقيقها

. أهم الموارد التي تعتمد عليها البنوك

. كيفية محافظة البنوك على مركزها في السوق

ويولي «كاك بنك» اهمية بالغة بمسألة التدريب والتأهيل للموظفين داخل البنك، والذي يعد من أهم ركائز النجاح، حيث يستهدف «كاك بنك» تدريب العاملين لديه بغرض ملاحقة الاتجاهات الإبداعية والمبتكرة فى العمل المصرفي، وتطوير الصناعة المصرفية، مما يعزز من قدرات البنك التنافسية على الصعيد المحلي والدولي، مع التركيز على توفير كوادر بشرية قوية معززة بخبرات مصرفية معاصرة.