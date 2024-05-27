في تطور لافت.. استشهاد جندي مصري في اشتباك مع قوات الاحتلال بمعبر رفح

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المتحدث العسكري المصري الإثنين، استشهاد أحد العناصر المكلفة بتأمين منطقة الشريط الحدودي في رفح، موضحا أنهم يجرون تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النار.

يأتي ذلك بعد أن تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي عند معبر رفح أدى إلى مقتل شخص في الجانب المصري.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل جندي مصري في تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وجنود مصريين عند معبر رفح، مشيرة إلى أنه لا إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد تبادل إطلاق النار مع قوات مصرية.



من جانبه، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بمقتل مصريين اثنين في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح.



ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت خبر تبادل إطلاق النار بين الجانبين بعد سماح الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالنشر، حسب قولها.



وفي وقت سابق، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن حادثا غير عادي وقع بين الجيشين الإسرائيلي والمصري، في حين كشفت القناة الـ14 أن جنودا مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح، بدون وقوع إصابات.



وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأن أيا من الجنود الإسرائيليين لم يصب في الحادث.



لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الأمن المصري أطلق النار على شاحنة إسرائيلية، وردّ جنود إسرائيليون بإطلاق نار، وهناك إصابات.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي ردت بإطلاق النار كتحذير.



وأضافت -عن مصادر- أن هذا الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر، وقد تكون له عواقب سياسية مهمة.



المصدر : يمن شباب نت+ الجزيرة

