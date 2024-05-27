وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى يطالب بانتظام رواتب الشهداء والجرحى

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يزيد بن سلمان - شبوة -

طالب وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، علوي النوبة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بضرورة انتظام صرف رواتب الشهداء والجرحى وعدم تأخيرها، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة كحالة استثنائية ووفاءً لتضحياتهم العظيمة وأسرهم التي فقدت معيلها.

وأشار النوبة إلى أن التأخير في صرف الرواتب يزيد من معاناة أسر الشهداء والجرحى، الذين قدموا أرواحهم وأجسادهم في سبيل الوطن، ودعا القيادة الرئاسية والحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف الرواتب بشكل منتظم ومستمر، مؤكداً أن هذا يعد أقل تقدير يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال وأسرهم.

وشدد النوبة على أن انتظام صرف الرواتب يمثل رسالة دعم واعتراف بتضحيات الشهداء والجرحى، ويسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجهها أسرهم، مشيراً إلى أن هذه الأسر تعيش في ظروف صعبة وتحتاج إلى كل دعم ممكن.