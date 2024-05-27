بعد تدشين أول رحلة من عدن.. - الحكومة اليمنية تعلن عن رحلتين لتفويج الحجاج من مطار صنعاء غدا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الاثنين، تدشين أول رحلة تفويج لحجاج بيت الله الحرام من مطار عدن الدولي عبر الخطوط الجوية اليمنية، لأداء مناسك الحج للعام الحالي 1445هـ.



وأفاد وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن زير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة ووزير النقل عبدالسلام حُميد دشنا الرحلة كأول رحلة عبر الخطوط الجوية اليمنية، بعد ساعات من تدشين النقل البري عبر منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية.



وخال التدشين قال شبيبة، إن هذه الرحلة "ستتبعها غداً رحلتان من مطار صنعاء، إضافة إلى تسيير رحلات جوية من مطارات سيئون والريان والمهرة، خلال ستة أيام، بإجمالي 105 رحلات من كل المطارات المذكورة".



ودعا وزير الأوقاف مليشيات الحوثي إلى عدم عرقلة رحلة يوم غد من مطار صنعاء الدولي والسماح للحجاج بالتوجه إلى مطار جدة لأداء هذه الشعيرة العظيمة.



بدوره، أوضح وزير النقل، أن هذا هو الموسم الثاني لتفويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة عبر الجو والبر لأكثر من 12 ألف حاج، منهم 4300 تقريباً من المحافظات المحررة ونحو 8 ألف من صنعاء ونواحيها، والتي جاءت بعد ترتيبات استمرت شهرين بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والنقل".



وقبل يومين اتهم بيان لوزارتي الأوقاف والنقل، مليشيا الحوثي الإرهابية بعرقلة ترتيبات خدمات الحجاج والنقل الجوي للموسم الحالي للعام 1445هـ، محملة المليشيا المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه التصرفات.



وأوضح البيان، أن المليشيا "قامت بمنع المنشآت المفوّجة من القيام بدورها المطلوب منها وممارسة شتى أنواع الضغط والابتزاز بحقها وحق الحجاج المسجلين عبرها، ومنعها من تسديد المبالغ الخاصة بتذاكر الطيران بهدف السطو على أموال الحجاج دون مراعاة لما يترتب على ذلك من حرمان حجاج بلادنا من ممارسة حقهم في أداء ركن الإسلام الخامس".

