أونمها: مقتل وإصابة ستة مدنيين في حوادث الألغام بالحديدة خلال أبريل الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، اليوم الاثنين، تسجيلها مقتل وإصابة ستة مدنيين بانفجار ألغام حوثية وذخائر متفجرة في محافظة الحديدة (غربي اليمن) خلال أبريل الماضي.



وقالت البعثة في بيان لها نشرته على حسابها في منصة إكس، إنها سجلت خلال أبريل الماضي وقوع 4 حوادث مرتبطة بالذخائر المتفجرة في محافظة الحديدة.



وأضافت أن الحوادث تسببت بسقوط 6 ضحايا مدنيين (2 قتلى ـ 4 جرحى).



وأشارت إلى أن من بين الضحايا أربعة أطفال، قتل أحدهم فيما أصيب ثلاثة آخرون في الحوادث التي شهدتها مديريات (الحالي والمراوعة وبيت الفقيه).



وبهذه الحصيلة ارتفع ضحايا الألغام والذخائر المتفجرة في المحافظة منذ مطلع يناير وحتى نهاية أبريل الماضي إلى 34 ضحية توزعت بين 13 قتيلاً و21 مصاباً، حسب إحصاءات البعثة الأممية.

