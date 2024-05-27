مأرب.. مؤتمر طبي يوصي بإنشاء مركز متخصص لعلاج الاورام في المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - أوصى المؤتمر الطبي الاول الذي اختتم اعماله اليوم بجامعة اقليم سبأ بمحافظة مأرب، بأنشاء مركز مختصص للأورام في المحافظة يقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية الاساسية وتكون خدماته مجانية لجميع مرضى السرطان.

وشدد المؤتمر الذي نظمته كلية الطب بالشراكة مع المجلس اليمني للإختصاصات الطبية فرع مأرب، تحت شعار "البحث الطبي ضرورة عصرية"، على ضرورة تطوير مناهج التعليم في كليات الطب بالجامعات اليمنية، وعدم الافراط في اجراء العمليات القصيرية دون أسباب واضحة لاحتياج المرأة لها عند الولادة.

وحسب وكالة سبأ، فقد طالب المؤتمر بضرورة انشاء صرف صحي في محافظة مأرب لمواجهة انتشار الامراض المعدية خاصة الطفيليات التي تنتشر في مخيمات النازحين وبين السكان السكان وتتسبب طفح المجاري صحية وبيئة كما اثبتتها الدراسات.

واكد المؤتمر على ضرورة وضع بروتوكول خاص بالاستخدام الامثل للمضادات الحيوية في وحدات العناية المركزة وترشيد عملية استخداماتها وتداولها في الصيدليات بدون وصفات طبية نظرا لانعكاساتها الصحية على المريض.

وأوصى المؤتمرون بوضع الإستراتيجية اللازمة لإدخال الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في المجالات الطبية والتعليمية والسريرية وتكثيف الأنشطة العلمية والطبية الموجهة موضوعاتها لخدمة طلبة الدراسات والمجتمع الى جانب الاهتمام برفع قرات العاملين في المجال الطبي من خلال التدريب والتأهيل المستمر.

كما أوصى المؤتمر بالتركيز على عمل المزيد من الدراسات التي تبحث في أثر نقص التغذية، وتوعية الأسر بأهمية اكتشاف مرض التوحد بوقت مبكر، واجراء فحص منتظم ومبكر للألبومين الدقيق لجميع مرضى السكري للحد من التطور إلى المرحلة المتأخرة من إعتلال الكلية اليسرى، وتدبير اصابات الطلق الناري في الوجه المهددة للحياة بأسرع وقت، وتدريب المسعفين الطبيين على كيفية نقل وتدبير الاصابات الحربية في منطقة الوجه.

وكان المشاركون في المؤتمر من الأطباء والإستشاريين والأساتذة من مختلف المحافظات والجامعات اليمنية ومن عدد من الدول الشقيقة والصديقة، قد ناقشوا 35 بحثا علميا محكما وورقة عمل وحالة مرضية، من باحثين في مختلف الجامعات اليمنية ومن ست دول شقيقة وصديقة.

وفي ختام المؤتمر أكد رئيس جامعة اقليم سبأ الدكتور محمد حمود القدسي أن ما تم تقديمه من أبحاث وأوراق عمل خلال المؤتمر وما خرج به من توصيات، ستعمل الجامعة على تحويلها إلى مبادرات ضمن رؤيتها ومشاريعها المستقبلية.

وأعلن القدسي، عن اعتزام الجامعة البدء بالاعداد لتنظيم مؤتمر علمي في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب خلال الأشهر القادمة.