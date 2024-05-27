وزير الشباب: المراكز الصيفية معركتنا الحقيقية للتصدّي لرسالة الموت والدمار الحوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس اللجنة العليا للمراكز الصيفية وزير الشباب والرياضة نايف البكري، أن المراكز الصيفية تعتبر مهمة وطنية لمواجهة الفكر الحوثي الظلامي المتطرف، وتحرير العقول من الأفكار التي تحاول ميليشيا الحوثي التشويش عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرئيسية للمراكز الصيفية، الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن؛ لمناقشة التصورات المقدمة من الوزارات المعنية للمراكز الصيفية، وفقا لوكالة سبأ.

وكانت الوزارة قد حددت الـ 22 من يوليو القادم، موعد انطلاق المراكز الصيفية، تحت شعار: "من أجل بناء جيل متسلح بالوعي لمواجهة الفكر الحوثي والتطرف والإرهاب".

واستعرض الاجتماع مهام اللجنة واختصاصاتها وفق اللائحة المنظمة للمراكز الصيفية، كما تم مناقشة مقترح إضافة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجامعة عدن إلى قوام اللجنة الرئيسية.

وأكد البكري على أهمية استكمال كافة الترتيبات الخاصة بالمراكز الصيفية، واصفًا إياها بأنها "معركتنا الحقيقية لتحرير العقول والتصدي لرسالة الموت والدمار والنزعة الإمامية لجماعة الحوثي الإرهابية".

وأشار إلى أن المراكز الصيفية تهدف، إلى تعزيز الثقافة الوطنية في نفوس النشء والشباب، ومقاومة المشروع الحوثي الظلامي، والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وأضاف، كما تسعى إلى الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ في الإجازة الصيفية، والارتقاء بمستوى الوعي الثقافي والفكري لدى الشباب، وتعزيز قيم التسامح وتحصينهم من الأفكار الهدامة، والمحافظة على الهوية الوطنية المرتبطة بالموروث الثقافي.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم المراكز في تنمية قدرات الشباب بما يعزز أدوارهم في التنمية، وتفعيل دور الكشافة والمرشدات في تشكيل جمال البيئة في المدارس والجامعات والأندية الثقافية والرياضية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المجتمعية ونشر ثقافة التسامح والمحبة والسلام في المجتمع.