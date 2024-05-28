كهرباء مأرب تبدأ ربط عدادات للمشتركين وتحصيل الإيرادات لضمان استمرار الخدمة

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، على أهمية تحسين خدمة الكهرباء ورفع الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً خاصاً بقضايا الكهرباء ضم رئيس المكتب الفني وقيادات فرع مؤسسة الكهرباء بالمحافظة، ومدراء عموم الشرطة، ومكاتب الأوقاف والإرشاد، والمالية، والإعلام، ومديريتي المدينة والوادي، وفقا لوكالة سبأ.

وخلال الاجتماع اطلع اللواء العرادة على خطة قيادة الكهرباء الخاصة بالتوسع في ربط عدادات الكهرباء للمشتركين وتحصيل الإيرادات، بما يسهم في رفع الإيرادات لضمان استمرار الخدمة وترشيد الاستهلاك للتيار الكهربائي.

وأكد عضو مجلس القيادة على أهمية مساندة جهود مؤسسة الكهرباء من كافة المكاتب التنفيذية والأجهزة الأمنية والإعلام والعلماء والخطباء والمرشدين والسلطات المحلية والمشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تنفيذ استكمال خطة ربط العدادات لكافة المنشآت الجديدة وتحصيل قيمة الاستهلاك.

كما شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أهمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك من أجل استمرارية الكهرباء باعتبارها خدمة أساسية يجب الحفاظ عليها.