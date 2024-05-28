الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن ومُدمّرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جماعة الحوثي، الإثنين، استهداف ثلاث سفن ومدمرتين أمريكيتين، في المحيط الهندي والبحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره الناطق العسكري لجماعة الحوثي يحي سريع، على منصة "إكس".

وأوضح، أن جماعته نفذت ثلاث عمليات مشتركة استهدفت الأولى سفينةَLAREGO DESERT الأمريكيةَ في المحيطِ الهندي، واستهدفت الثانية سفينةَ MSC MECHELA الإسرائيليةَ في المحيطِ الهندي فيما استهدفت الثالثة سفينةَ MINERVA LISA في البحرِ الأحمر.

وأضاف، أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة، استهدف بعمليتين نوعيتين مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتينِ في البحرِ الأحمر.

وأكد استمرار الجماعة في هجماتها على السفن في البحرين الأحمر والعربي، حتى "وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيِّ في قطاع غزة". حسب زعمهم.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان القوات الأمريكية إطلاق جماعة الحوثي صاروخين باليستيين مضادين للسفن في البحر الأحمر.