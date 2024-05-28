رئيس مجلس تهامة: تحرير الحديدة ومينائها طريق العبور إلى حل القضية اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد رئيس مجلس تهامة الوطني، البرلماني محمد ورق، التأكيد على أن تحرير محافظة الحديدة ومينائها من مليشيا الحوثي الإرهابية، هو الطريق الأنسب للعبور إلى حل القضية اليمنية.



وقال ورق في منشور على منصة "فيسبوك"، إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل دون الحديدة والميناء".



وأضاف رئيس مجلس تهامة ونائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة: "يجب أن يدرك مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي أنه لا يمكن أن يكون هناك تحرير أو حلول دون تحرير الحديدة والميناء لأنها طريق العبور للولوج إلى حل القضية اليمنية برمتها"، مشدداً على أن "تحرير الحديدة والميناء مطلب وطني وفرصة سانحة اليوم اليوم وليس غدا".



وأكد النائب "ورق"، أنه "لن ينجح أي مشروع وطني دون تهامة فهي بوابة الحل ومفتاح الحل".



يأتي ذلك في الوقت الذي تتهم الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي باستخدام الحديدة منطلقاً لاستهداف أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر الذي يشهد تواجداً عسكرياً غربياً وأوروبياً لحماية أمن الشحن من الهجمات الحوثية التي تشنها المليشيا على سفن الشحن منذ نوفمبر الماضي تحت ذريعة نصرة غزة التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية.



كما تتهم الحكومة مليشيا الحوثي، باستخدام موانئ الحديدة منصات لاستقبال شحنات السلاح المهربة من النظام الإيراني.



وتوقفت عملية تحرير الحديدة أواخر العام 2018م، عقب ضغوط دولية قادت إلى إبرام اتفاق "استوكهولم" الذي أوقف زحف القوات الموالية للحكومة على تخوم المدينة بعد تحرير مساحات واسعة من الساحل الغربي للبلاد.

