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عدن.. المحكمة الجزائية تصدر حكماً بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بحبس الصحفي أحمد ماهر، 4 سنوات مع النفاذ، بعد نحو عام و10 أشهر على اختطافه من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.
 
وقالت مصادر حقوقية وإعلامية متطابقة، إن المحكمة الجزائية برئاسة القاضي يحي الشعيبي الذي يتولى النظر في القضية، أصدرت في جلسة اليوم حكماً ابتدائياً يقضي بسجن الصحفي ماهر 4 سنوات مع النفاذ على خلفية الاتهامات الموجهة له.
 
وحسب المصادر فإن أسرة الصحفي أحمد ماهر أدانت بشدة منطوق الحكم ووصفته بـ "المسيس والظالم والغير قانوني" وأكدت عزمها الاستئناف لدى محكمة الاستئناف الجزائية.
 
واختطفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر مطلع أغسطس من العام 2022، وساقت له اتهامات عديدة، وعرقلت سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة، كما منعته في أكثر من جلسة من الدفاع عن نفسه وتقديم أدلة براءته.
 
وكان تحالف العدالة من أجل اليمن قد دعا في بيان حديث له، المحكمة الجزائية لتحقيق العدالة للصحفي أحمد ماهر، من خلال الحفاظ على حقوقه القانونية خلال جلسة اليوم، بما في ذلك سماع أدلته وأقواله، وإطلاق سراحه في ظل الانتهاكات الجسيمة في قضيته.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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