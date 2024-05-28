باتت مهددة بالغرق.. تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرضت سفينة لهجوم في البحر الأحمر الثلاثاء قبالة سواحل اليمن، حيث قالت شركة أمنية خاصة إن حركة الراديو تشير إلى أن السفينة قد غمرتها المياه بعد تعرضها للضرب.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور، لكن الشكوك تحوم على الفور حول المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين شنوا عددًا من الهجمات التي استهدفت السفن خلال الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة.



ولم تتوفر على الفور سوى تفاصيل قليلة أخرى حول الهجوم، حسبما أفاد به مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابع للجيش البريطاني. ووقع الحادث قبالة مدينة الحديدة الساحلية في جنوب البحر الأحمر، بالقرب من مضيق باب المندب الذي يربطه بخليج عدن.



وقالت شركة الأمن الخاصة أمبري إن السفينة أبلغت عبر الراديو بأنها "تعرضت لأضرار جسيمة بمخزن الشحن وكانت المياه تتسرب إليها". وقالت إنها تعرضت لهجوم صاروخي.

بحسب رسالة الاستغاثة، فإن السفينة تميل على أحد جانبيها على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.



ويتوافق موقع الهجوم مع ناقلة البضائع السائبة التي ترفع علم جزر مارشال لاكس. وأفادت التقارير بأن السفينة كانت متجهة إلى الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.



وتخضع السفينة Laax لشركة Grehel لإدارة السفن في بيرايوس، اليونان. وقد رفض الرجل الذي رد على الهاتف في الشركة الإجابة على الأسئلة حول الهجوم ولم يتم الرد على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.



وشن الحوثيون أكثر من 50 هجومًا على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا للإدارة البحرية الأمريكية.



وانخفضت حركة الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن بسبب التهديد. وفي الأسابيع الأخيرة، انخفضت وتيرة هجمات الحوثيين، على الرغم من أن المتمردين زعموا أنهم أسقطوا طائرات استطلاع أمريكية بدون طيار .



ويعاني اليمن من الصراع منذ أن استولى المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014. ودخل التحالف الذي تقوده السعودية الحرب إلى جانب الحكومة اليمنية المنفية في عام 2015، لكن الصراع ظل في طريق مسدود لسنوات حيث تحاول الرياض التوصل إلى اتفاق سلام مع الحوثيين.



وفي حديثه يوم الثلاثاء في دبي، حث رئيس وزراء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في المنفى العالم على تجاهل مزاعم الحوثيين بدعم الفلسطينيين من خلال هجماتهم.



وقال أحمد عوض بن مبارك لـمنتدى الإعلام العربي، إن "استغلال الحوثيين لقضية عادلة للغاية مثل قضية شعبنا في فلسطين وما يحدث في غزة هو هروب من فوائد السلام ويقودنا إلى تعقيدات كبيرة موجودة".



وأضاف: "السلام خيار استراتيجي. يجب أن نصل إلى السلام. الحرب يجب أن تتوقف. هذا أمر لا بد منه. شعبنا يحتاج إلى الأمن والاستقرار. المنطقة نفسها بحاجة إلى الاستقرار".

المصدر: أسوشتيد برس + رويترز