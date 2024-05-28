مباحثات يمنية صينية وتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بقيمة 50 مليون يوان

المنامة - ياسر ابراهيم - عُقدت في العاصمة الصينية بكين، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، ونظيره الصيني وانغ يي، أعقبها توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وفني.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن المباحثات شملت مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها، وتنسيق مواقف الجانبين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وإحياء أعمال لجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين وتبادل زيارات الوفود في مختلف المجالات.



وتطرق الزنداني، إلى تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والجهود التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، لإيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية والتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.



وعبر عن تقدير اليمن لموقف الصين الثابت تجاه اليمن وقيادته الشرعية ودعمها لجهود عملية السلام، مثمناً مساعدات الحكومة الصينية في شتى المجالات، وبالأخص ما تقدمه وزارة الخارجية الصينية من دورات تدريبية للكادر الدبلوماسي، والمساهمة في تجهيز مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في العاصمة المؤقتة عدن.



وأشار الزنداني، إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه وما ارتكبه من جرائم جسيمة بحق المدنيين، مؤكداً موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.



كما تطرق إلى تهديدات مليشيات الحوثي الارهابية لأمن البحر الأحمر، وطُرق الملاحة الدولية، لافتاً إلى تداعياته وانعكاسه على ارتفاع أجور النقل، والتأمين، وارتفاع أسعار السلع وتأثيره سلباً على الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.



من جانبه، جدد وزير الخارجية الصيني، موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وأمنه وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمن، مبديا استعداد الحكومة الصينية العمل من أجل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



وجدد التأكيد على دعم الجهود الأممية الرامية لإيجاد حل سياسي شامل في اليمن، داعيًا إلى وقف الهجمات على السفن المدنية والحفاظ على أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر.



في سياق متصل، وقَع وزير الخارجية اليمني مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، لوه تشاوهوي، اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بقيمة 50 مليون يوان، لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية في اليمن، وفق الوكالة.



وعبر الزنداني، عن تقدير الحكومة اليمنية لموقف الصين الثابت والداعم لليمن، مثمناً التدخلات التنموية والإنسانية الصينية في مختلف المجالات.



من جانبه، أشار رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا حرص الحكومة الصينية على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية والإنسانية.

