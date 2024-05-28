بعد وصول عائلته إلى تعز.. العليمي يوجه بتكريم رسمي يليق بتضحيات الشهيد السناوي ورفاقه

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، بتكريم رسمي، وشعبي كبير يليق بالشهيد البطل محمد صادق السناوي، الذي قاد ملحمة أسطورية ضد العناصر الحوثية الإرهابية في مديرية ماوية بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بان العليمي أجرى اتصالات بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، ومدير مديرية ماوية عبدالجبار الصراري، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة مراسم عزاء، وتغطية إعلامية لائقة بتضحيات الشهيد السناوي ورفاقه الأبطال.



وقالت الوكالة إن التوجيهات الرئاسية تضمنت منح عائلة الشهيد محمد صادق السناوي قطعة أرض، ومساعدة مالية لبناء منزل لها، إضافة إلى التكفل بتكاليف مراسم العزاء.



كما تضمنت بصرف مساعدات أخرى لرفاقه الثلاثة الذين استشهدوا إلى جانبه في الملحمة البطولية المشهودة، فضلاً عن اعتماد رواتب شهرية لهم جميعاً ضمن شهداء القوات المسلحة، والمقاومة الشعبية.



وبحسب الوكالة فقد جاء الإعلان عن هذه التوجيهات، في أعقاب وصول عائلة الشهيد السناوي إلى مدينة تعز، استعداداً لإقامة مراسم العزاء المقررة الجمعة المقبلة، تقديراً لشجاعة هؤلاء الأبطال، وتضحياتهم الجسيمة في معركة الشعب اليمني ضد مليشيا الحوثي الإرهابية على طريق استكمال استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني.



وفي 11 من مايو الجاري، تصدى السناوي مع أخرين لحملة حوثية بقيادة مسؤول التدخل السريع التابع للميليشيا في تعز ويدعى "أبو إيران"، اقتحمت منطقة شرمان في مديرية ماوية، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها قبل أن يستشهدوا.

