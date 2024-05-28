صنعاء.. مليشيا الحوثي تستحدث نقطة جباية في المدخل الشمالي للعاصمة 

المنامة - ياسر ابراهيم - استحدثت مليشيا الحوثي، نقطة جباية جديدة على مدخل العاصمة صنعاء الشمالي، وذلك في اطار حملات الجباية التي تستهدف بها التجار في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر تجارية، إن مليشيا الحوثي شرعت منذ أيام في بناء ميزان جبايات جديدة، في نقطة الأزرقين شمالي صنعاء لنهب التجار والمزارعين والشاحنات التجارية.

وحسب المصادر، فإن الميزان الجديد سيضاف إلى عشرات الميازين المحورية التي أنشأتها المليشيا الحوثي في مداخل المحافظات، وعلى طول الطرقات في المناطق التي تسيطر عليها.

وشكلت هذه الميازين عبئا جديدا يرهق التجار، ويزيد من غلاء الأسعار، ويحد من الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثي.

