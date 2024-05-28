شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة المياه والصرف الصحي بتعز تناقش مع الصليب الأحمر تقدم مشاريع الصرف الصحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقت مؤسسة المياه والصرف الصحي بتعز بوفد من الصليب الأحمر لمناقشة تقدم مشاريع الصرف الصحي التي تم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من منظمات وجمعيات وسلطات محلية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض مراحل تنفيذ هذه المشاريع باستخدام المواد الموردة من قبل الصليب الأحمر، مثل المواسير والأغطية.

وتم الإشارة إلى أن نسبة التنفيذ للمرحلة الأولى من المشاريع قد بلغت 81%. كما تطرق الاجتماع إلى المواد التي سيقوم الصليب الأحمر بتوريدها لمشاريع المرحلة الثانية، وتم استعراض المناطق المستهدفة على الخريطة والتي سيتم تغطيتها في إطار تنفيذ هذه المشاريع.

وأوضح مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس سمير عبد الواحد ، أن المرحلة الأولى تضمنت تنفيذ 12 مشروع صرف صحي. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية تنفيذ حوالي 10 مشاريع جديدة.

وأشار بأن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية للصرف الصحي في تعز، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين.