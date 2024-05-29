البحرية البربطانية: هجوم صاروخي يلحق أضرارًا بسفينة تجارية قبالة سواحل المخا 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت البحرية البريطانية، الثلاثاء، وقوع هجوم صاروخي على سفينة تجارية، قبالة سواحل المخا غرب محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته على منصة "إكس"، مؤكدة أنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 33 ميلا بحريا شمال غرب المخا.

وأشارت إلى أن قائد المركبة MV أبلغ عن هجوم صاروخي آخر، حيث تعرضت السفينة لمزيد من الضرر، مؤكدة أن الطاقم آمن، والسفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي.

وأشارت إلى أنها تقوم بالتحقيق في الوقت الذي نصحت فيه السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى UKMTO.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان جماعة الحوثي استهداف ثلاث سفن تجارية ومدمرتين أمريكيتين بعدد من الصواريخ والمسيرات في خليج عدن والبحر الأحمر.

كما أعلنت القوات الأمريكية تدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.