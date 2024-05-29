وفاة أسير في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء والحكومة تتهم المليشيا بتصفيته

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شبكة حقوقية يمنية، عن وفاة أسير في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء، بعد نحو خمس سنوات من التعذيب والإخفاء، فيما اعتبرت الحكومة اليمنية الحادثة بأنها "عملية تصفية".



وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن الأسير (ماجد محمد عبادي) توفي في سجون مليشيا الحوثي بعد إخفاء وتعذيب خمس سنوات، في ثاني واقعة من نوعها خلال أسبوع.



وأشارت الشبكة إلى تلقي أسرة "عبادي" بلاغاً بوفاة ابنها والحضور إلى صنعاء لاستلاك جثمانه.



من جهتها أدانت الحكومة اليمنية الجريمة واعتبرتها عملية تصفية جسدية، وقال وزير الإعلام معمر الإرياني "ندين بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، على تصفية الجندي ماجد محمد عبادي "من أبناء منطقة صبر الموادم بمحافظة تعز" تحت التعذيب، بعد خمسة أعوام من اخفائه قسرا في أحد معتقلاتها غير القانونية، في ثاني حالة وفاة لمختطفين توفوا جراء التعذيب أو التصفية الجسدية أو في ظروف غامضة، في اسبوع، والسادسة خلال شهرين".



وطالب الإرياني في بيان له على منصة إكس "المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي بإدانة هذه الجرائم التي تعيد التذكير بمأساة عشرات آلاف من المختطفين والمحتجزين والمخفيين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي.



وكان "يمن شباب نت"، قد علم من مصدر خاص، عن تلقي أسرة "عبادي" بلاغاً من أحد المفرج عنهم يوم الأحد الفائت، يفيد بوفاة ابنهم داخل السجن بصنعاء.



وأوضح المصدر أن الضحية "عبادي" الذي ينحدر من قرية "محزف" بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز، هو أحد أسرى معركة آل جبارة في أواخر أغسطس 2019م.



وأشار إلى أن آخر اتصال بين الضحية وأسرته الجمعة الماضية، مرجحاً أن تكون الوفاة غير طبيعية.



وهذه الحالة الثانية التي يتم الإبلاغ عن وفاتها في سجون مليشيا الحوثي خلال أسبوع، في ظل تزايد جرائم التعذيب والإهمال الطبي المتعمد للمختطفين والأسرى.

