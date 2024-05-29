إب..قيادي حوثي يسطو على أرضية مُصلى لبناء منزل لأحد أقاربه

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، على أرضية مُصلى العيد في إحدى البلدات بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي المُعيّن من المليشيا وكيلاً لمحافظة إب المدعو (صادق حمزة) قام بالاعتداء على أرضية مصلى العيد في قرية "المزور" بمنطقة حيسان التابعة لمديرية بعدان (شرقي إب).



وأضافت المصادر ان القيادي الحوثي شرع في بناء منزل لأحد أقاربه في مصلى العيد.



وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي اعتدى على معترضين له وأشهر في وجوههم السلاح.



ومنذ سيطرة الحوثيين على المحافظة بالقوة في خريف 2014م، تتعرض الأراضي والاملاك العامة لعمليات نهب ممنهجة من قبل قيادات نافذة في المليشيا من داخل المحافظة وخارجها.

