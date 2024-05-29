استشهاد جندي برصاص قناص حوثي في جبهة رغوان شمالي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد جندي في قوات الجيش الوطني، برصاص قناص حوثي في جبهة رغوان، شمالي محافظة الضالع (شرق اليمن).



وقالت مصادر عسكرية، إن الجندي (خالد سيف عبدالله محمد الدعيس)، استشهد ليلة الأحد/ الاثنين برصاص قناص حوثي وهو يرابط في إحدى خطوط التماس بجبهة رغوان شمالي مأرب.



وأضافت المصادر أن الجندي من افراد اللواء 167 مشاه، وينحدر من مديرية بعدان بمحافظة إب (وسط اليمن).



ووفقاً للمصادر فإنه سيجري تشييع الشهيد اليوم الأربعاء إلى مقبرة الشهداء في مدينة مأرب.



وخلال الأيام والأسابيع الأخيرة كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من عملياتها العدائية باستهداف مواقع الجيش في عدة جبهات بمحافظة مأرب، سقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحى.

