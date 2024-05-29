اليمن..سقوط طائرة مُسيّرة مجهولة في صحراء مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - سقطت طائرة مُسيرة مجهولة، اليوم الأربعاء، بمديرية الوادي في محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن طائرة مُسيّرة سقطت اليوم في صحراء محافظة مأرب بالقرب من جبهة العلم شمالي مديرية الوادي، حسب منصة (مأرب 360) المحلية.



وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم التعرف على ظروف سقوط الطائرة والجهة التي تتبعها.



يذكر أن مأرب كانت قد شهدت منتصف الشهر الجاري، حادثة سقوط طائرة مجهولة بالقرب من أحد مخيمات النازحين، قبل أن تعلن مليشيا الحوثي مسؤوليتها عن إسقاطها وزعمت أنها أمريكية من نوع (MQ9)، فيما لم تعلق واشنطن على تلك المزاعم على الفور.

