شكرا لبحثكم عن خبر اختتام دورة تدريبية بشبوة حول إدارة المنتديات الحوارية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختتمت اليوم في مدينة عتق مركز محافظة شبوة" دورة تدريبية حول إدارة المنتديات الحوارية، والتي نظمها فرع مؤسسة الشباب الديمقراطي بالمحافظة، على مدى يومين، وذلك ضمن مشروع "تعزيز دور المرأة في العملية السياسية والمجتمع المدني" بالشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي "NDI".

وتهدف الدورة" إلى إكساب عشرين متدربة من مديرية عتق، المعارف والخبرات اللازمة حول إدارة الحوارات المجتمعية وأهدافها ومميزاتها وفوائدها ومبادئها الأساسية وغيرها من الخبرات والمعارف ذات الصلة.

وفي حفل اختتام الدورة الذي حضرة" وكيل المحافظة المساعد الاستاذ سالم عبدالله الاحمدي" ونائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الاستاذ ناصر لشدف" أشاد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي بن علي لمروق" بمثل هذه الأنشطة التدريبية التي تهدف إلى رفع مهارة وكفاءة العنصر النسوي لكي يتمكن من القيام بدوره المنشود في خدمة قضايا المرأة وتمكينها من الاضطلاع بدورها المنشود في العمل السياسي والمجتمعي، مؤكدا" استعداد قيادة المحافظة لدعم ورعاية مثل هذه الأنشطة وتقديم التسهيلات اللازمة لها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

من جانبها أشادت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة الاستاذة هيام القرموشي" بالدور الذي يقوم به فرع مؤسسة الشباب الديمقراطي بالمحافظة، من أجل تنمية مهارات وقدرات المرأة بالمحافظة في كافة المجالات، مشددة" على ضرورة الاستفادة القصوى من المعارف والخبرات العملية والعلمية التي تقدم خلال هذه الأنشطة التدريبية والعمل الجاد والمخلص لتطبيقها الفعال على صعيد الواقع.

وأوضح مدير فرع مؤسسة الشباب الديمقراطي بالمحافظة الأستاذ ماجد الدويل" ان الدورة تأتي ضمن مشروع تعزيز دور المرأة في العملية السياسية والمجتمعية الذي يستهدف "60" امرأة في كل من مديريات عتق، وبيحان، ونصاب، وبواقع "20" امرأة من كل مديرية، منوها" بان المشروع يشتمل على تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للنساء المستهدفات في عدد من المجالات الخاصة بتنمية قدرات المرأة في الجوانب السياسية والمجتمعية .