شكرا لبحثكم عن خبر ضربة قاتلة للحوثيين قد تكلفهم خسارة 4 مليار دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قد تتعرض المليشيات الحوثية الإرهابية لضربة قاتلة قد تخسرهم قرابة الـ 4 مليار دولار سنوياً، وذلك في حال سارت الإجراءات التي قام بها البنك المركزي في عدن.

وقال المحلل السياسي أحمد عايض إن "التحرك الجاد للبنك المركزي بعدن جعل من المليشيات الحوثية ترفع عوائها وصراخها وتوعدها للشرعية وللسعودية".

وأكد عايض أن "تحويلات اليمنيين بالخارج الى داخل اليمن تقترب من 4 مليار دولار سنويا.. قرار منع الحوالات الخارجية الا عبر البنك المركزي بعدن او شركات الصرافة المعتمدة ضربة قاتلة للحوثيين. وخطوة على الطريق الصحيح للبنك.

وأضاف: "وهكذا سوف يتم تجفيف مصادر تمويل مليشيا الإرهاب الحوثي في اليمن".