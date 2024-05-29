شكرا لبحثكم عن خبر تعز تضبط وزن وسعر الروتي .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز تعميماً بخصوص أسعار الرغيف والروتي وجاء تعميم مكتب الصناعة والتجارة لجميع مالكي وأصحاب الأفران والمخابز الأتوماتيكية والشعبية برقم (24)وتاريخ 29مايو الجاري 2024م الزمهم فيه البيع للخبز بأنواعه الرغيف والروتي بالكيلو جرام وأجزائه بسعر الكيلو(1000) الف ريال بحيث لايقل وزن القرص الواحد عن (50) جرام وبسعرالقرص (50) ريالاً وبنوعيه الروتي أو الرغيف. وحصل موقع كريتر سكاي على نسخة من التعميم الذي جاء فيه:

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