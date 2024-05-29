شكرا لبحثكم عن خبر اخر تطورات كهرباء عدن ليوم الاربعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مسؤولون في مؤسسة الكهرباء بعدن عن اخر تطورات ملف الكهرباء. وبحسب المسؤولين فانه من المتوقع ان تصل خلال 72 ساعة باذن الله إلى عدن شحنة ديزل تبلغ كميتها 59919 الف طن مخصصة لمحطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن. وتأتي هذه الشحنة ضمن حزمة الشحنات التي اقرها رئيس الوزراء ”بن مبارك“ عبر لجنة المناقصات لتامين احتياج المحطات لشهرين قادمين بسعر 700 دولار للطن المتري بفارق 500 دولار للطن عن ماكان يتم شراءه سابقا. ومن المقرر ايضا بدء وصول 8قواطر من النفط الخام القادم من حضرموت ومأرب لصالح محطة الرئيس.

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