أمهات المختطفين تطالب بالتحقيق العاجل وضبط الجناة المتسببين بالانتهاك بحق المخفيين قسرا

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت رابطة أمهات المختطفين، الأربعاء، الجهات المعنية المحلية والدولية بضرورة التحقيق العاجل وضبط الجناة المتسببين بالانتهاكات الواقعة بحق المخفيين قسراً خلف قضبان السجون وتحقيق العدالة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرابطة صباح اليوم الأربعاء في محافظة تعز، للتنديد والاستنكار بالجرائم اللاإنسانية المرتكبة من قبل أطراف الصراع بحق المخفيين قسرا والتي وصلت في كثير من الحالات إلى حد الموت.



وقالت الرابطة إن جماعة الحوثي تصدرت قائمة أكثر الجهات المنتهكة للقوانين الدولية والمحلية الخاصة بحماية المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا.



وأضافت أنه ظهر عدد من المخفيين قسرا خلال الآونة الأخيرة جثثا هامدة بعد إخفاء أماكن احتجازهم لسنوات طويلة ما تسبب في معاناة كبرى للأسر التي كانت تنتظر بصيص أمل في الإفراج عن ذويهم بعد عمليات بحث طويلة.



وأوضحت أن منها حالة المختطف “نجيب حسان” الذي قالت عائلته خلال المؤتمر الصحفي: إنها تلقت خبر وفاته بعد نحو سبع سنوات من إخفائه قسرا من قبل جماعة الحوثي رغم البحث المستمر عنه لدى كافة سجون الجماعة سواء في صنعاء أو ذمار أو غيرها وتعرضهم لأشد الفواجع بدءاً من وفاة ابنته بعد أسبوع من تلقيها خبر اختطاف والدها، وإصابة ابنه بمرض السكري نتيجة اختطافه، وحتى وفاة والده بعد شهر من الاختطاف.



وأكدت رابطة أمهات المختطفين سعيها في إيصال قضية المختطفين حتى الوصول إلى الإفراج الكامل عن المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين، بعد أن تمكنت من الوصول إلى الإفراج عن (1201) من المختطفين الموثقين لديها، فيما لا يزال (151) مخفي قسرا مجهول مصيرهم حتى اللحظة.



وشددت الرابطة على ضرورة إنهاء المعاناة الأشد إيلاما للمختطفين وعائلاتهم بمنع ارتكاب مزيدا من الاختطاف والإخفاء القسري عبر التحقيق العاجل في الانتهاكات والمساءلة وإنصاف الضحايا. واعتبرت الرابطة بأن حل ملف المختطفين هو أولى الخطوات نحو سلام شامل وعادل في اليمن.

