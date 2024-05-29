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فقدان بحار وإنقاذ آخرين أثناء غرق سفينة تجارية محمّلة بالإسمنت قبالة سقطرى

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المنامة - ياسر ابراهيم - فقد بحار وانقذ آخرين، الأربعاء، أثناء تعرض سفينة تجارية محمّلة بالإسمنت للغرق قبالة سواحل أرخبيل جزيرة سقطرى شرقي اليمن.
 
وأكد مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، أن سفينة هندية تابعة لأحد التجار، كانت محملة نحو 600 طن من مادة الإسمنت، تعرضت للغرق على بعد 30 ميل من محافظة أرخبيل سقطرى.
 
وقال المصدر، إن أحد أفراد طاقم السفينة لقي حتفه في الحادثة، بينما تمكنت سفينة خشبية أخرى من إنقاذ حياة بقية أفراد الطاقم.
 
ووفقا للصدر، فإن السفينة كانت قادمة من سلطنة عُمان، متجهة إلى أرخبيل سقطرى، التي تشهد أزمة في مادة الأسمنت منذ أشهر.
 
وأرجع المصدر سبب غرق السفينة، ناتج عن رياح موسمية تشهدها جزيرة سقطرى. ومن المتوقع أن يشهد الأرخبيل خلال الأسابيع القادمة رياح متفاوتة الشدة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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