قاتلَ حتى قُتل.. مواطن يتصدّى لحملة حوثية حاولت الاعتداء على منزله في الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - تصدّى مواطن، لحملة حوثية، حاولت الاعتداء على منزله في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد، وقاتلها حتى الموت.

وذكرت مصادر قبلية لـ"يمن شباب نت"، أن المواطن "عمار علي محمد حامد"، تصدى لحملة حوثية حاولت الاعتداء عليه في منزله بعد خلاف له مع قيادي حوثي.

وحسب المصادر، فإن القيادي الحوثي، قام بتوجيه عناصر المليشيا بالاعتداء على منزل المواطن "عمار"، والذي تصدّى ببسالة للحملة الحوثية، حيث قاتل العناصر الحوثية حتى قتل.

وتشير الحادثة إلى تنامي ظاهرة المقاومة الفردية المسلحة ضد عناصر المليشيا الحوثية في عدة محافظات بالأشهر القليلة الماضية.

يأتي هذا بعد اسبوع من مقاومة مواطن لحملة حوثية في تعز.