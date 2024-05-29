نقابة الصحفيين تدين مصادرة الحوثيين منزل نقيبها السابق "نصر طه" وعرضه للبيع

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة عدن، بشدة إقدام جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء على مصادرة منزل نصر طه مصطفى النقيب السابق لنقابة الصحفيين اليمنيين وعرضه للبيع.

واستنكرت النقابة في بيان لها، ما وصفته بـ "التصرف المشين من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء"، معتبرة التصرف "يتنافى مع قيمنا الاسلامية والاخلاقية ويعكس سلوكا مرفوضا يتعارض مع القوانين النافذة ويمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة".

وأضافت: "إن نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة عدن ومعها كافة الاوساط الصحفية والاعلامية تستنكر بشدة ذلك التصرف غير المسؤول تطالب سلطات الامر الواقع بصنعاء الحفاظ على منزل الاستاذ نصر طه مصطفى وممتلكاته الخاصة وتعتبر اي تصرف يستهدفها غير قانوني ويمثل انتهاكا سافرا لكل القيم الانسانية والقانونية والاخلاقية ولا يقرها شرع ولا عرف ولا دين".

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة عدن، الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المنظمات الدولية والحقوقية الوقوف والتضامن مع زميلنا نقيب الصحفيين اليمنيين السابق لإستعادة حق من حقوقه الشخصية".

وكانت مليشيا الحوثي قد عرضت منزل نصر طه مصطفى للبيع، عبر ما يسمى بالحارس القضائي، بعد سنوات من السيطرة عليه، وذلك في إطار حملاتها الممنهجة التي تستهدف المناوئين لها من مختلف الفئات والتيارات السياسية في البلاد.