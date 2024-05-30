صنعاء.. الحوثيون يقتحمون مسجدًا في "خط المطار" ويخطفون الإمام ومعلم قرآن كريم 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت مصادر محلية أن مسلحين حوثيين اقتحموا مسجداً في خط المطار بمديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء، وقاموا باختطاف إمام للمسجد وآخر يعمل مدرساً للقرآن في المسجد.



وذكرت مصادر حقوقية، أن مسلحين تابعين للمليشيا قدموا على متن طقم واقتحموا مسجد "السوق" في "حي الوايتات" على خط المطار، واختطفوا إمام المسجد ومدرس التحفيظ فيه "خالد البكالي".



وأضافت أن الحوثيين صادروا كل ما بحوزة "البكالي ومنها "الجوالات المحمولة" وقبل اقتياده بقوة السلاح إلى سجن البحث الجنائي، أخذوه إلى منزله، ولم تذكر المصادر أسباب نقله للمنزل قبل اقتياده.



الواقعة أحدثت استياء واسعاً أوساط سكان الحي، كون الحوثيين اقتحموا المسجد واختطفوا إمام المسجد ومعه المدرس "البكالي" كما أن السكان علقوا بأنه لا أسباب وراء هذا الاقتحام والاختطاف، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.



وسبق للحوثيين اقتحام مساجد في صنعاء، خاصة التي تقام فيها حلقات تحفيظ القرآن الكريم، والتي تريد المليشيا حصرها بأتباعها والموالين لها من اجل تفريغ المساجد من تعليم القرآن وعلومه إلى تدريس الطائفية والسلالية ولتجنيد الأطفال.