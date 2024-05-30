الولايات المتحدة تؤكد دعمها الكامل لجهود الحكومة اليمنية في الاصلاحات الاقتصادية 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت واشنطن، الأربعاء، دعمها الكامل لجهود رئيس الحكومة اليمنية، في تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، في ظل تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية بمختلف المحافظات اليمنية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سفير واشنطن لدى اليمن ستيفن فاجن، مع رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، وفقا لبيان مقتضب نشرته السفارة الأمريكية لدى المنصة على منصة "إكس".

وأعرب السفير الأمريكي لدى اليمن، عن دعمه لجهود رئيس الوزراء للمضي قدماً في الإصلاحات الجادة والصعبة التي ستساعد الحكومة اليمنية على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، انهيارا مستمرا، وارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، وانقطاع الكهرباء نتيجة انعداد الوقود.

